Projekt Mirai. Koronawirus w Japonii. Jak radzą sobie restauracje? Pomysły przedsiębiorców na walkę z Covid-19 Projekt Specjalny Mirai

Jak Japończycy radzą sobie z pandemią koronawirusa? Czy Covid-19 wpłynął na sytuację restauracji? Brak lockdownu, zmieniona sytuacja pubów izakaya, imprezy alkoholowe nomikai przenoszące się do sieci, boom aplikacji na dostawy jedzenia, rozwój nowoczesnych technologii wspierających bezdotykową obsługę - to niektóre oblicza japońskiego koronawirusa w gastronomii. Do tej pory liczba covidowych zgonów w Japonii wyniosła 5912 osoby na 126 mln mieszkańców, co plasuje kraj w czołówce państw najlepiej radzących sobie z pandemią. Wynika to między innymi z wyjątkowej dyscypliny społecznej oraz troski o dobro ogółu i zbiorowej odpowiedzialności.