Prof. Witold Modzelewski: Polski Ład? Dawno powinniśmy podjąć tę próbę. Zabrakło jednak dłuższego vacatio legis

Jest coś, co się panu szczególnie podoba w Polskim Ładzie?

Podoba mi się to, że podjęliśmy pierwszą historyczną próbę zasadniczej zmiany modelu opodatkowania dochodu osób fizycznych: z podatku o charakterze regresywnym - czyli im wyższe dochody, tym niższe, a wręcz oscylujące wokół zera opodatkowanie - na podatek, który nie będzie podatkiem regresywnym. On chyba nawet nie będzie aż tak głęboko regresywny jak ten, który był do końca zeszłego roku. Dawno powinniśmy podjąć tę próbę. Natomiast podjęliśmy ją w najbardziej niesprzyjających warunkach, zwłaszcza w postaci presji inflacyjnej. Ale stało się i starajmy się to zadanie zrealizować, bo jest potrzebne.

Dlaczego ta reforma jest potrzebna? Co ona w istocie dla nas znaczy?

Po pierwsze dlatego, żebyśmy przestali być państwem, które się wyludnia przede wszystkim przez masową emigrację zarobkową. Wypchnęliśmy z Polski, zdaniem jednych, co najmniej milion, a inni twierdzą, że dwa miliony ludzi, którzy po prostu zagłosowali przeciwko nie tylko polskiej biedzie, ale także przeciwko niesprawiedliwemu w ich przekonaniu systemowi podatkowemu. Przenieśli się do państw, w których te systemy były bardziej sprawiedliwe dla ludzi o niskich dochodach. W państwach Unii Europejskiej jest minimum wolne w podatku dochodowym w wysokości wynoszącej kilkadziesiąt tysięcy złotych rocznie, u nas tego minimum wolnego nie było. Mieliśmy najwyżej opodatkowane niskie dochody. Te same dochody uzyskane w państwie ościennym przynosiły wyższe wynagrodzenia netto, ponieważ były one nieopodatkowane lub były niżej opodatkowane, mimo że były to państwa bogate albo bogatsze od nas. Czyli zapłaciliśmy, niestety, nadmierną daninę, której kosztów jeszcze do końca nie potrafimy sobie uzmysłowić. Mam nadzieję, że staniemy się dla naszych obywateli, jeśli nie przyjaźni, to przynajmniej w zbliżony sposób niedyskryminacyjni. W ten sam sposób traktujmy tak dochody, jak państwa, które oferują nam pracę za podobną płacę, natomiast przy niższych podatkach. Przy kryzysie dzietności w naszej części świata to są wybory o charakterze zasadniczym, historycznym. Nie ma więc na co czekać - trzeba to zrobić.