Prof. Simon: Nie ma lepszej metody na epidemię niż szczepienie

Lewica chce obowiązkowych szczepień przeciw koronawirusowi. Złożyła w Sejmie projekt ustawy. Jak Pan patrzy na tę propozycję?

Projektu w całości nie znam, bo go nie czytałem, choć znam różne jego szczegóły. Na temat obowiązkowych szczepień rozmawiamy w ramach Rady Medycznej, ale również wewnątrz jako specjaliści i to już od dłuższego czasu. Niektóre kraje, mając problemy z opanowaniem epidemii, podjęły ten trud i wprowadziły obowiązek szczepień. Są to społeczeństwa bardziej prospołeczne i bardziej zsolidaryzowane, czego nie można powiedzieć o naszym społeczeństwie. Jeszcze miesiąc temu byłem bezwzględnie zwolennikiem wprowadzenia obowiązku szczepień, brutalnego wprowadzenia, tak, jak zrobiła to w latach 60. ta wredna komuna w ramach walki z epidemią ospy we Wrocławiu, gdzie zamknięto miasto i wszystkich zaszczepiono. I nie było dyskusji. W ten sposób opanowaliśmy epidemię. I tak się robi w wielu sytuacjach, to nie ulega najmniejszej kwestii. Ale jeśli chodzi o COVID-19, jest troszeczkę inaczej. Po pierwsze, mamy ogromny opór części społeczeństwa zindoktrynowanego przez te, pisane „cyrylicą”, różne treści; to się w głowie nie mieści, co ci ludzie opowiadają na ten temat. I oni będą występowali głośno, będą demolowali, obrażali wszystkich wokół, natomiast zwrócenie im uwagi traktują jak naruszenie ich swobód obywatelskich. Tak jakby naruszeniem swobód obywatelskich nie było zakażanie innej osoby, która się nie mogła zaszczepić, a osoba niezaszczepiona przenosi zakażenie. Wciąż to powtarzam: nie ma lepszej metody na epidemię niż szczepienie.