Prof. Maciej Banach: Przyczyną podwyższonego cholesterolu jest najczęściej niewłaściwy styl życia

Co to jest hipercholesterolemia?

Hipercholesterolemia to jest zjawisko chorobowe, w którym występuje podwyższony poziom frakcji lipidowych takich jak cholesterol całkowity czy ten najbardziej miażdzycorodny, który powoduje największe ryzyko miażdżycy. Zwany on jest też złym cholesterolem LDL.

Dlaczego hipercholesterolemia jest niebezpieczna i zagraża naszemu zdrowiu?

Potwierdziły to liczne badania, które były prowadzone od wielu lat i które złamały pewne stereotypy, jakie przez te lata narosły. Mianowicie, przez lata uważano, że jeśli cholesterol jest podwyższony, to można zastosować dietę i się nim nie martwić. Tymczasem okazuje się – i wiemy to już od co najmniej 20 lat na podstawie kilku tysięcy badań – że po pierwsze sam wysoki poziom cholesterolu jest już niezależnym czynnikiem ryzyka bardzo groźnych powikłań takich jak zawał, udar, choroba tętnic obwodowych czy nagły zgon sercowy. A to się wiąże z tym, że cholesterol, który jest we krwi w momencie, kiedy dochodzi do uszkodzenia śródbłonka – a dojść może do niego z różnych przyczyn, na przykład z powodu wysokiego poziomu zapalenia organizmu, czy z powodu stresu oksydacyjnego – to cholesterol odkłada się w miejscu uszkodzenia śródbłonka. Tam tworzy, najprościej mówiąc, blaszkę miażdżycową, która na początku zwęża, a docelowo zamyka światło naczynia. Wówczas ilość krwi, która dostaje się do poszczególnych organów, najczęściej do serca przez naczynia wieńcowe, niesie niewystarczającą ilość tlenu i w ten sposób dochodzi do niedokrwienia, do zawału, udaru. Słowem, dochodzi do bardzo niekorzystnych zjawisk, które się w naszym organizmie mogą w wyniku tego wydarzyć.