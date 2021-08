Prof. Antoni Dudek: Inflacja to temat numer jeden na ustach Polaków tej jesieni i przez najbliższe lata

Rolnicy będą blokować drogi do skutku, to jest „początek tego wszystkiego, co się będzie działo na jesieni” – oświadczył Michał Kołodziejczak, lider Agrounii. Wygląda na to, że jesień będzie gorąca?

Jesień będzie burzliwa, ale nie tylko z powodu Agrounii i pana Kołodziejczaka, choć oczywiście blokady dróg są spektakularne, znamy je z czasów Andrzeja Leppera. Mam tylko wątpliwości, czy rzeczywiście panu Kołodziejczakowi uda się zmobilizować aż tylu rolników, co Lepperowi przed laty, a to z tego powodu, że Polska wieś i polscy rolnicy stali się dużo zamożniejsi od czasów Leppera. A także rząd PiS-u ma dużo więcej pieniędzy, żeby ich zaspokoić. Zatem akurat z tej strony nie spodziewam się jakiegoś strasznego problemu dla rządu. Rząd raczej będzie miał wyzwanie w tych obszarach, gdzie pieniądze w ogóle nie są w stanie rozwiązać problemu, zwłaszcza w krótkim czasie albo w ogóle rzecz nie zależy od pieniędzy, a wtedy problem jest innego typu. Myślę więc, że to raczej będą te elementy, które mogą rządowi bardziej zaszkodzić.