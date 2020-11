Premier Mateusz Morawiecki: Przed nami 100 dni solidarności. 18 stycznia mogą się pojawić pierwsze dostawy szczepionek

- Obecna dzienna średnia zakażeń to powyżej 20 tys. dziennie, a więc sytuacja jest nadal poważna. Z zatrwożeniem obserwuję też dzienną liczbę zgonów, za którą w sposób pośredni i bezpośredni jest odpowiedzialny koronawirus - mówił premier Morawiecki. - Obecna wysoka liczba zgonów to efekt dużej liczby zakażeń sprzed 2-3 tygodni- dodał.

Jak tłumaczył szef rządu, we wszystkich krajach europejskich nastrój jest podobny. - Jest oczekiwanie i pokora. Dziś musimy wszyscy wymagać od siebie więcej. Koronawirus jest siłą natury, której nikt z nas nie jest w stanie przewidywać- mówił.

- Przed nami pewien okres, który nazywamy "100 dni solidarności"; to dlatego, że na końcu tego okresu jest wysoce prawdopodobne, że będzie dostępna szczepionka - powiedział Morawiecki.

- Zdecydowaliśmy, że od najbliższej soboty placówki handlowe będą mogły działać w najwyższym reżimie sanitarnym - powiedział premier. - Idziemy za radą naszych epidemiologów i zdecydowaliśmy się zostawić zamknięte placówki gastronomiczne w okresie przedświątecznym. To ważne żeby utrzymać w ryzach przyrost zakażeń- dodał.

Premier Morawiecki odniósł się także do nadchodzących świat Bożego Narodzenia, zalecił, żeby święta odbyły się w ramach małych rodzinnych spotkań. - Apeluję już dziś, żeby to były spotkania w małym gronie, z rodziną, z którą mieszkamy. Bez przemieszczania się miedzy miastami - mówił.

W sklepach i galeriach handlowych będzie obowiązywał limit osób – maksymalnie 1 os. na 15 m2. W przestrzeni publicznej nadal obowiązuje obowiązek zasłaniania nosa i ust. Przy wejściu do sklepu należy zdezynfekować ręce lub używać rękawiczek ochronnych podczas całych zakupów.

Przerwa w nauce w całym kraju potrwa od 4 stycznia do 17 stycznia 2021 r. i zastąpi dotychczasowe ferie zimowe. Tegoroczny wypoczynek będzie się jednak różnił od pozostałych. Dzieci i młodzież pozostaną w domach, ze względu na zakaz organizacji wyjazdów na ferie zimowe.

Jednocześnie przyznał, że obecnie znajdujemy się nadal na etapie "hamulca bezpieczeństwa". - To czy Polska będzie mogła naleźć się w strefie czerwonej, gdzie restrykcje są mniejsze, zależy od tego, czy będziemy przestrzegać te restrykcje- tłumaczył.

- Byliśmy nakłaniani do otwarcia szkół. Zdecydowaliśmy jednak, że pozostaną zamknięte do 23-24 grudnia- mówił szef rządu.

- Około 18 stycznia będą pojawiać się pierwsze dostawy szczepionki. Już teraz bardzo intensywnie pracujemy nad procesem dystrybucji. Jednak musimy dotrwać do tego dnia z jak najmniejszą liczbą zakażeń i utraconych miejsc pracy- tłumaczył Morawiecki. - Dzisiaj ścieramy z się z koronawirusem wciąż bardzo intensywnie. Ta poprawa jest kwestią przyszłości i zależy od naszej dyscypliny w przestrzeganiu restrykcji- dodał.

- Polska pod dopuszczeniu szczepionki do obrotu kupi maksymalną przysługującą naszemu krajowi liczbę dawek- mówił pytany przez dziennikarzy.

- Chcę też na koniec mocno podkreślić, że te zasady, o których tutaj mówię: odpowiedzialność, solidarność, dyscyplina, nie są i nie mogą być zapisane w kamieniu. W zależności od tego, jaki będzie przebieg pandemii, będziemy je modyfikować, ale na dzisiaj taki zarys zmian, takie propozycje zmian przedstawiamy od dnia 28 listopada do 18 stycznia- zapowiedział i dodał, że "później będziemy mieli etap, w którym być może wrócimy do zasad strefy czerwonej, żółtej". - Jeżeli się uda zdusić epidemię i dotrwać do czasów szczepionki. Ale oczywiście pewności takiej nie mamy - powiedział szef rządu.

- To jest precyzyjny, realistyczny plan - powiedział wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin. - To plan trudny, a jego powodzenie zależy od dyscypliny wszystkich Polaków- dodał.

- Chodzi o nasze zdrowie, ale też o setki tysięcy miejsc pracy. Walczymy o każde z nich, tak jak o uratowanie firm - tłumaczył Gowin. - Do ostatniej chwili toczyła się dyskusja z przedstawicielami różnych branż- mówił.

- Przygotowujemy kolejne bardzo daleko idące rozwiązania gospodarcze, negocjujemy je obecnie z KE. To będą takie rozwiązania, jak wieloletnie kredyty inwestycyjne, możliwość pokrywania do 70 procent kosztów stałych w działalności firm dotkniętych obostrzeniami, i szereg innych rozwiązań adresowanych do branż najdotkliwiej dotkniętych epidemią- zapowiedział.

Jarosław Gowin zapowiedział także konsultowanie rozporządzeń dotyczących gospodarki i wydawania kolejnych decyzji z wyprzedzeniem.

Wicepremier odniósł się także do świąt Bożego Narodzenia. Jak tłumaczył, święta w tym roku powinny mieć "szczególnie kameralny charakter". - Te święta to jest czas nadziei, ale także test. I od tego jak zdamy ten test zależeć będzie to, ilu z nas przeżyje ten trudny czas i uniknie uszczerbku na zdrowiu, a także ile firm przetrwa- tłumaczył.