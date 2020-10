Prawie 7,5 tysiąca nowych zakażeń. Najwięcej z województwa małopolskiego. Od poniedziałku obowiązują dodatkowe obostrzenia

Zaproście księdza to zrobicie każdą imprezę w czerwonej strefie - ekspert o papieskim koncercie w Wadowicach [ZDJĘCIA]

W Wadowicach, 18 października 2020, zorganizowano koncert z okazji 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły „Wadowice, tu wszystko się zaczęło”. Miasto jest w czerwonej strefie z powodu koronawirusa, ale organizatorzy nie poniosą za to żadnej odpowiedzialności. Dlaczego? Przekonywali, że to wydarzenie religijnie a nie kulturalne. Zanim wystąpili artyści, księża z pobliskiej parafii zorganizowali modły. To wystarczyło. - To typowa pisowska propaganda w wykonaniu Jacka Kurskiego, jednego z głównych organizatorów koncertu - twierdzi Marek Sowa, były marszałek Małopolski, obecnie poseł PO z naszego regionu.