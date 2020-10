Radosław Fogiel: Nie będzie drugiego lockdownu. To my możemy przyczynić się do ograniczenia roprzestrzeniania się koronawirusa

- Musimy zmobilizować się jako społeczeństwo. Można mieć najlepszą służbę zdrowia, miliony łóżek, tysiące respiratorów, setki lekarzy, ale jeżeli my nie zadbamy i nie będziemy ograniczać rozprzestrzeniania się koronawirusa, to nikt sobie z nim nie poradzi - mówił Fogiel w Polskim Radiu 24.

Zastępca rzecznika PiS odniósł się także do ewentualnego wprowadzenia drugiego lockdownu. - Nie ma obecnie planów ponownego zamrożenia gospodarki w związku z przyrostem zakażeń koronawirusem w Polsce- mówił. Jednocześnie dodał, że "działania rządu będą zmierzać do tego, aby zapewnić wydolność służbie zdrowia oraz dbać o zdrowie i życie Polaków".

- To my możemy przyczynić się do ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa - mówił.