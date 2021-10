Praktyczne klatki i transportery dla zwierząt. Przegląd modeli

Klatki i transportery dla psów

Klatki i transportery dla psów mają bardzo dużo plusów i są to praktyczne akcesoria dla czworonogów. Świetnie sprawdzają się w różnych sytuacjach:

podczas transportowania samochodem,

podczas transportowania samolotem,

podczas jazdy komunikacją miejską,

w hotelu i poza domem,

w domu,

podczas wizyty u weterynarza.

Przed wyborem odpowiedniej klatki lub transportera dla psa trzeba zwrócić uwagę na:

odpowiedni rozmiar klatki i transportera, aby pies czuł się komfortowo i swobodnie,

wielkość czworonoga, ponieważ duży pies może nie być zadowolony z torby transportowej, która częściej rekomendowana jest psom o mniejszych gabarytach.

Klatki dla psów to także odpowiednie rozwiązanie w domu. Może to być oaza spokoju dla czworonoga, który będzie odpoczywać w tego typu metalowej klatce. Do środka można włożyć legowisko, koc, miskę z wodą i do jedzenia oraz ulubione zabawki. Dobrą praktyką jest także nałożenie koca lub ręcznika na górę klatki, aby stworzyć półmrok idealny do spania i relaksu.