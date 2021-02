Powraca spór o konwencję stambulską. Sejm zajmie się obywatelskim projektem ustawy „Tak dla rodziny, nie dla gender”

Jak podaje oficjalna strona inicjatywy, zgłoszenie o rejestracji komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej „Tak dla rodziny, nie dla gender” wpłynęło do Sejmu w sierpniu ubiegłego roku. Natomiast do końca grudnia zebrano 150 tysięcy podpisów, które pozwoliły na wniesienie projektu do sejmu.

Na stronie izby niższej pojawiła się informacja, że obywatelski projekt ustawy został skierowany do pierwszego czytania. Jak poinformowała Rzeczpospolita, miałoby się to odbyć już w przyszłym tygodniu.

„Tak dla rodziny, nie dla gender” pozwala na wypowiedzenie konwencji stambulskiej przez prezydenta RP. Jednocześnie postuluje o rozpoczęcie prac nad ustawa, która zastąpiłaby konwencję stambulską – międzynarodową konwencją o prawach rodziny.

Według inicjatorów, międzynarodowa konwencja o prawach rodziny miałaby pozwolić „na ochronę autonomii rodziny przed zbyt daleko idącą ingerencją ze strony państwa. Zapewni też wprowadzenie skutecznych rozwiązań przeciwdziałających przemocy domowej.”