Posiedzenie Rady NATO-Rosja. Przede wszystkim o Ukrainie

„To okazja do dialogu w krytycznym momencie dla bezpieczeństwa europejskiego. Kiedy napięcie jest duże, ważne jest, abyśmy usiedli przy jednym stole i porozmawiali o naszych obawach" - napisał na Twitterze sekretarz Sojuszu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg tuż po rozpoczęciu rozmów.

Rozmowy w Brukseli to drugi w tym tygodniu etap rokowań Rosji z Zachodem. W poniedziałek do rozmów amerykańsko-rosyjskich doszło w Genewie. Nie przyniosły one żadnego rezultatu. Również po rozmowach NATO-Rosja nikt nie spodziewać się przełomu, ani nawet zbliżenia stanowisk. Oczekiwania Moskwy są tak daleko idące, że jeszcze przed spotkaniem strona zachodnia wyraźnie mówiła, że nie będzie żadnych ustępstw, choćby w kwestii zamrożenia tzw. polityki otwartych drzwi NATO.