Poseł Franciszek Sterczewski chciał dostarczyć uchodźcom pomoc, jednak został zatrzymany przez służby. „Nie wolno być obojętnym”

Od kilkunastu dni na granicy polsko-białoruskiej w Usnarzu Górnym obozują uchodźcy między innymi z Afganistanu. Nie są oni wpuszczani do Polski, a na granicy postawiono drut kolczasty. Rząd przekonuje, że sytuacja na granicy ma związek z działaniami reżimu Alaksandra Łukaszenki, który próbuje zdestabilizować sytuację, by zmusić Unię Europejską do wycofania sankcji.