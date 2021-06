Porozumienie opuści Zjednoczoną Prawicę? Gowin: Dostrzegam wiele przejawów wrogości

Lider Porozumienia Jarosław Gowin stwierdził, że „wypchnięcie” jego partii z koalicji rządzącej kończyłoby projekt Zjednoczonej Prawicy. Dodał jednak, że dostrzegam wiele „przejawów wrogości wobec Porozumienia” w szeregach koalicji rządzącej. Z kolei europoseł Adam Bielan uważa, że jeżeli dojdzie do kolejnej renegocjacji umowy koalicyjnej, to trzeba będzie „wziąć pod uwagę realny stan posiadania Jarosława Gowina”.

Jeszcze na początku maja wydawało się, że przegłosowanie rządowego projektu ustawy ws. ratyfikacji zasobów własnych UE uspokoi nastroje w szeregach Zjednoczonej Prawicy. Jednak już dwa tygodnie później pojawiły się kolejne problemy. PiS przegrał w Sejmie głosowanie nad wysokością składki na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny. Partii rządzącej nie poprali w tej sprawie politycy Porozumienia.

Do tego wszystkiego doszedł kolejny konflikt, tym razem ws. wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich. Po tym jak PiS oświadczył, że nie porze kandydata Porozumienia na RPO prof. Marka Kupczyńskiego, senatorzy Porozumienia wraz z opozycją nie poparli kandydatki PiS – senator Lidii Staroń. PiS szuka nowych sojuszników? Na początku czerwca Paweł Kukiz podpisał z PiS umowę o współpracy programowej. Część obserwatorów sceny politycznej uważa, że PiS - ze względu na odejście kilku posłów ze Zjednoczonej Prawicy oraz konflikty z Solidarna Polska i Porozumieniem – poszukuje nowych sojuszników. Warto pamiętać jednak, że obecnie Kukiz’15 ma w Sejmie jedynie czterech swoich przedstawicieli. Zarówno PiS, jak i Paweł Kukiz podkreślają, że nie zawarli umowy koalicyjnej.

Z kolei europoseł Adam Bielan po tym jak nie udało się doprowadzić do rezygnacji Jarosława Gowina z funkcji szefa Porozumienia oświadczył, że zmierza do utworzenia nowej formacji politycznej (koła poselskiego). Pytany pod koniec maja w TVN24, czy chce aby jego formacja znalazła się w szeregach partii rządzącej odpowiedział, że spotka się w tej sprawie z szefem PiS Jarosławem Kaczyńskim. – Zależy nam na ustabilizowaniu sytuacji i poszerzeniu koalicji – mówił.

Polityk stwierdził także, że „Gowin postawił krzyżyk na Zjednoczonej Prawicy zaraz po wyborach parlamentarnych”.

Gowin: Dostrzegam wiele przejawów wrogości Lider Porozumienia Jarosław Gowin podkreślił w poniedziałek na antenie Polsat News, że „wypchnięcie” jego partii z koalicji rządzącej kończyłoby projekt Zjednoczonej Prawicy i oznaczałoby, że „Polska wchodzi w fazę takich turbulencji jeżeli chodzi o rządzenie”. - My potrzebujemy stabilnego rządu, stabilnego państwa. Opieranie większości na pojedynczych pojedynczych posłach, wyjętych z różnych środowisk politycznych, to nie jest dobra metoda na mądre rządzenie Polską – stwierdził wicepremier.

Podkreślił jednak, że bierze od uwagę scenariusz, w którym jego ugrupowanie może rozstać się z rządząca koalicją. - Dostrzegam wiele objawów i to nie tylko w formie wypowiedzi, również w formie konkretnych działań, przejawów wrogości wobec Porozumienia – wyjawił polityk.

Pytany o to, czy bierze pod uwagę ustąpienie ws. wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich i poparcie kandydatki PiS, stwierdził, że w nie ma żadnych ustaleń w umowie koalicyjnej. - W związku z tym każda z partii może głosować tak, jak uzna to za właściwe. Jednoznacznie mogę powiedzieć, że w sprawie RPO nie zmienię stanowiska, nawet gdyby miało to pociągać za sobą konsekwencje – mówił Gowin. - Wierzę, że żadne pokusy ani naciski nie złamią nikogo z moich współpracowników. Polityka jest grą zespołową, tutaj nie wolno grać tylko na siebie – dodał. Bielan: Staramy się zbudować jak najbardziej stabilną większość, którą Gowin kilka razy w ciągu ostatnich 12 miesięcy destabilizował O ewentualne wypchnięcie Jarosława Gowina z rządu pytany był w Radiu Plus europoseł Adam Bielan. – Nic mi nie wiadomo o takim scenariuszu, a myślę, że miałbym jakąś wiedzę. Myślę, że to są zwykłe plotki – mówił. - My staramy się zbudować jak najbardziej stabilną większość. Tę większość, którą Jarosław Gowin kilka razy w ciągu ostatnich 12 miesięcy destabilizował – dodał.

Bielan stwierdził, że według liderów lewicy i PSL „rok temu Jarosław Gowin prowadził z nimi rozmowy na temat zmiany marszałka Sejmu, czyli de facto na temat zmiany większości w Sejmie”. - Potwierdzali to również posłowie Porozumienia, którym Jarosław Gowin proponował start z list PSL, gdyby doszło do przyspieszonych wyborów. Później mieliśmy grudzień ubiegłego roku, kiedy w czasie kiedy premier Morawiecki prowadził bardzo ważne negocjacje na temat wspólnego budżetu unijnego, Jarosław Gowin pojechał do Brukseli, a później na konferencji prasowej powiedział, że nie wyobraża sobie weta w tej sprawie, ewidentnie osłabiając stanowisko polskiego rządu – wymieniał polityk.

Wspomniał także ostatnie wydarzenia „związane ze zgłoszeniem razem z opozycją innego niż uzgodniony wcześniej w ramach Zjednoczonej Prawicy kandydata na RPO”. - To są tylko takie najważniejsze kamienie milowe na tej drodze Jarosława Gowina do destabilizacji sytuacji – stwierdził Adam Bielan.

Europoseł dodał, że jeżeli dojdzie do kolejnej renegocjacji umowy - a co jakiś czas ta umowa koalicyjna jest renegocjowana - to trzeba będzie „wziąć pod uwagę realny stan posiadania Jarosława Gowina”. - On otrzymał funkcję wicepremiera oraz cztery działy administracji publicznej mając wówczas 18 posłów, w październiku 2020 roku. Dzisiaj tych posłów ma zaledwie połowę i to z całą pewnością w przyszłości będzie musiało zostać wzięte pod uwagę – przekonywał polityk.

