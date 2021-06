Jarosław Gowin o wpisie Terleckiego: Słowa sprzeczne z interesem Polski

Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki odniósł się w piątek wieczorem do wystąpienia białoruskiej opozycjonistki Swiatłany Cichanouskiej. - Jeżeli Cichanouska chce reklamować antydemokratyczną opozycję w Polsce i występować na mityngu Trzaskowskiego, to niech szuka pomocy w Moskwie, a my popierajmy taką białoruską opozycję, która nie staje po stronie naszych przeciwników – napisał na Twitterze przewodniczący klubu PiS.

Gowin: Zapytam Jarosława Kaczyńskiego o stosunek do wpisu wicemarszałka

O wpis Terleckiego pytany był w poniedziałek na antenie Polsat News wicepremier Jarosław Gowin. – To wpis niedopuszczalny. W piątek zapytany o te słowa nie mogłem uwierzyć, że one naprawdę wyszły spod palców marszałka Terleckiego, natomiast czy powinien stracić stanowisko, to w pierwszej kolejności pytanie do władz PiS. Zresztą o stosunek do tego wpisu będę chciał zapytać premiera Jarosława Kaczyńskiego – stwierdził.