Porozumienie nie wiedziało o podatku od reklam? Bielan: Był konsultowany z Gowinem

Dodał, że jego zdaniem „polityka appeasementu wobec Jarosława Gowina niestety przynosi tego rodzaju żniwo”. - Mam nadzieję, że tak jak grupa posłów Porozumienia odważnie postawiła się Jarosławowi Gowinowi w kwietniu ubiegłego roku, że również inni politycy Zjednoczonej Prawicy to dostrzegą – stwierdził polityk.

Anacki: Adam Bielan to polityk skończony

Słowa Adama Bielana skomentował w czwartek wiceszef Porozumienia Robert Anacki. - Tak zupełnie poważnie, koleżankom i kolegom koalicjantom chcę zaznaczyć, że Adam Bielan to polityk skończony i prze do rozbicia koalicji Zjednocoznej Prawicy, wyborów, bo sam zasiada w ławach Parlamenti Europejskiego do 2024 - tylko to mu zostało - stwierdził polityk w medich społecznościowych. - Gdy PiS przegra jego pozycja rośnie i jest „legenda” dla tego co robi! - dodał.