Porozumienie. Jarosław Gowin kontra Adam Bielan. Spór w partii przeniósł się na poziom rządowy i koalicyjny. Kiedy nastąpi finał?

W związku z ich usunięciem z partii wycofano im rekomendacje do zasiadania w rządzie. Jednocześnie zażądano odwołania Żalka, Gryglasa i Cieślaka z gabinetu Mateusza Morawieckiego. Jeszcze w poniedziałek, 15 lutego 2021 r., szef KPRM Michał Dworczyk mówił, że żadne dokumenty w tej sprawie nie dotarły, wyraźnie unikając jasnych deklaracji. To samo premier Mateusz Morawiecki, który wydaje się unikać tego tematu jak ognia. Problem pęcznieje i z pewnością w pewnym momencie wybuchnie. Na teraz trwa swoiste żonglowanie gorącym kartoflem.

Przewodniczący Konwencji Krajowej Porozumienia Adam Bielan w Sednie Sprawy w Radiu Plus za absurdalne uznał we wtorek, 16 lutego 2021 r., oskarżenia, że kwestionując przywództwo Jarosława Gowina działa na polecenie Jarosława Kaczyńskiego. - Rozmawiam z Jarosławem Kaczyńskim często, jest liderem Zjednoczonej Prawicy, a mnie zależy na stabilizacji Zjednoczonej Prawicy.

Bielan skomentował także ataki na polityków z jego frakcji. - Jeżeli próbuje się wyrzucać osoby tak zasłużone dla naszej partii jak Jacek Żalek, jak Kamil Bortniczuk, który zdobywa w wyborach lepsze wyniki od Jarosława Gowina, jak minister Michał Cieślak, to są działania samobójcze, które trudno w ogóle wytłumaczyć. Chyba, że ktoś naprawdę chce pogrzebać ten projekt polityczny, albo jest to czyste szaleństwo - ocenił Adam Bielan na antenie Radia Plus.

Bielan potwierdził we wtorek informację, że wystosował do Jarosława Gowina wezwanie o przekazanie siedziby partii i kompletu dokumentów. Jak dodał, "Jarosław Gowin powinien się skupić na pracy w rządzie, ma dwa etaty, za to płacą mu podatnicy. Sprawy partii powinien zostawić ludziom, którzy chcą uporządkować te kwestie po gigantycznym bałaganie, które on i jego współpracownicy w Porozumieniu narobili".