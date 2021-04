Ponad 7 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Najwięcej pochodzi z województwa śląskiego. Ostatniej doby zmarło 101 osób

Z powodu COVID-19 zmarło 48 osób , natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 53 osoby . Liczba zakażonych koronawirusem 2 695 327 . Do tej pory z powodu koronawirusa zmarło w Polsce 62 133 osób. W ciągu doby wykonano ponad 47,6 tysiąca testów .

Premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w Punkcie Szczepień Powszechnych w Legnicy zapowiedział, że do 10 maja każdy dorosły będzie miał skierowanie na szczepienie przeciw COVID-19.

- Do 10 maja chcemy spowodować, żeby każdy obywatel powyżej 18 roku życia mógł otrzymać e-skierowanie i od 10 maja zapisywać się na szczepienie – przekazał szef rządu.

Dodał, że jest to krok, by najpóźniej do sierpnia każdy obywatel został zaszczepiony.

Zakażenia z ostatnich dni: