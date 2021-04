Rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla wszystkich dorosłych. Premier Mateusz Morawiecki podał kluczową datę

- Do 10 maja chcemy spowodować, żeby każdy obywatel powyżej 18 roku życia mógł otrzymać e-skierowanie i od 10 maja zapisywać się na szczepienie – zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Michał Dworczyk zapowiedział także jutrzejszą zmianę rozporządzenia dotyczącego szczepionek.

Premier podczas wizyty w podczas wizyty w Punkcie Szczepień Powszechnych w Legnicy stwierdził, że Polska wchodzi w moment, kiedy można przejść do ofensywy. - Dzisiaj jesteśmy coraz lepiej przygotowani, żeby dzięki coraz większą liczbie dawek szczepionek, które do nas przybywają móc wykorzystać tę infrastrukturę szczepień która została stworzona – mówił szef rządu. Morawiecki stwierdził, że "w krótkim czasie trzeba było skonstruować cały system, napisać go, oprogramować, przetestować i wdrożyć i ten system działa". - Staramy się być z tym systemem Narodowego Programu Szczepień o krok przed dostawami, które do nas spływają coraz szerszą falą i to bardzo, bardzo nas cieszy – mówił. Dodał, że "udaje się nam wywierać coraz lepszą presję na dostawców szczepionek".

Szef rządu przekazał, że w II kwartale do Polski przybędzie o ponad 4 miliony więcej szczepionek, niż wcześniej było planowane. – Dzięki temu skuteczniej będziemy mogli walczyć o powrót do spokoju, do normalnej pracy. O to nam wszystkich chodzi – dodał.

Zapisy na szczepienie dla wszystkich dorosłych Premier zapowiedział, że do 10 maja każdy dorosły będzie miał skierowanie na szczepienie przeciw COVID-19. - Do 10 maja chcemy spowodować, żeby każdy obywatel powyżej 18 roku życia mógł otrzymać e-skierowanie i od 10 maja zapisywać się na szczepienie. Tak, żeby najpóźniej do sierpnia, a mam rosnącą nadzieję, że może to być nawet wcześniej, (,,,) żeby każdy obywatel mógł zostać zaszczepiony – przekazał szef rządu. Jednocześnie wyraził nadzieję, że wszyscy będą chcieli się zaszczepić, gdy przyjdzie na nich kolej i dzięki takim powszechnym punktom szczepień, jaki powstał w Legnicy, będzie można spowodować, że „pandemia będzie mniej uciążliwa”, a „liczba nowych zakażeń będzie dawała możliwość odmrażania gospodarki.” - Wszyscy tęsknimy za tym dniem, marzymy o tym dniu, dążymy do tego i ja także pragnę, by był on jak najszybciej - mówił.

Dworczyk: Jeden punkt szczepień w każdym województwie Szef KPRM Michał Dworczyk, który jest odpowiedzialny za koordynację szczepień, zaznaczył, że punkty powszechnych szczepień, jak ten, który powstał w Legnicy są bardzo wydajne. - Do 6,7 tysięcy punktów szczepień populacyjnych, które już od kilku miesięcy w Polsce działają, dołączy 600 punktów powszechnych – zapowiedział Dworczyk. Dodał, że to spowoduje przyspieszenie programu szczepień. Dodatkowo zapowiedział, że we wtorek rząd przedstawi szczegółowy harmonogram dotyczący szczepień kolejnych roczników.

Będzie nowe rozporządzenie Michał Dworczyk podczas późniejszej konferencji prasowej w Lubinie poinformował o zmianie systemu szczepień „ żeby elastycznie dostosowywał się do aktualnej sytuacji, żeby Polacy jak najłatwiej mogli się szczepić, żeby szczepionki były jak najbardziej efektywnie wykorzystywane.” - Jutro zostanie zmienione rozporządzenie, dzięki któremu w sytuacji, w której powstaje realne zagrożenie zmarnowania się szczepionki, taką szczepionkę będzie można wykorzystać szczepiąc każdą osobę powyżej 18 roku życia” – mówił Dworczyk.

Oznacza to rozluźnienie restrykcji dotyczących szczepień .- Jesteśmy na tym etapie, że trzeba odpowiadać na realną sytuację, dostosowując się do realnych możliwości – dodał.

Co z paszportem covidowym? Dworczyk w poniedziałkowej rozmowie z „Rzeczpospolitą” pytany był między innymi o podejście rządu do tak zwanych paszportów covidowych. - Według mnie dopóki nie ma powszechnego dostępu do szczepionki, w ogóle nie ma takiej dyskusji. To byłoby rzeczywiście bardzo niesprawiedliwe – zaznaczył polityk. Dodał także, że według jego informacji nie ma jeszcze rozstrzygnięcia w tej sprawie, a do samego pomysłu takich dokumentów są różne podejścia. - Toczy się rozmowa na forum Unii Europejskiej, a my w tej dyskusji uczestniczymy – przekazał.

Zapytany został także o to, co działo się wokół szczepionki firmy Johnson & Johnson i zakrzepach.

- Mamy do czynienia z powtórką emocji, które wybuchły wokół AstryZeneki (AZ). Część przychodzących na szczepienie na wieść, że mają być zaszczepieni szczepionką J&J, rezygnują ze szczepienia – mówił Dworczyk. Jednocześnie wyraził nadzieję, tak jak to było ze szczepionką firmy AstraZeneca, „ten problem z czasem minie lub przynajmniej zmaleje.”

Będą zmiany zasad w noszeniu maseczek?