Ponad 30,5 tysiąca nowych zakażeń. Niedzielski: Dzisiejsza liczba nowych zakażeń jest mniejsza o 13% od odnotowanej tydzień temu

Narodowy Chaos Szczepień. Bałagan, którzy zrobili politycy musieli posprzątać lekarze

Choć przez wielu mogło to zostać odebrane jako niezbyt udany primaaprilisowy żart, to szybko okazało się, że wcale nim nie było. W nocy z 31 marca na 1 kwietnia Ministerstwo Zdrowia otwarło zapisy na szczepienia na COVID-19 dla młodszych roczników. Michał Dworczyk najpierw potwierdził, że wszystko się zgadza. Później jednak, gdy fala zgłoszeń ruszyła a w sieci zawrzało - szybko się z tego wycofał i oznajmił, że to błąd systemu. Ale mleko się rozlało. W przychodniach rozdzwoniły się telefony od pacjentów którzy domagali się wystawienia skierowania i ustalenia terminu. Nie obeszło się bez awantur i krzyków. Bałagan zrobiony przez polityków musieli posprzątać lekarze.