Polski Ład. Ryszard Terlecki przyznaje: „Niestety, popełniliśmy trochę błędów na samym początku”

Duże nadzieje Prawo i Sprawiedliwość poukładało w Polskim Ładzie. Krążyły plotki, że chcecie odbudować dzięki temu programowi poparcie sięgające 40 proc. Czy nadal pokładacie tak duże nadzieje w tym programie?

Myślę, że tak. Jestem zdania, że Polski Ład przyniesie w dłuższym wymiarze czasu – tygodni, miesięcy, roku – bardzo dobre efekty. Niestety popełniliśmy trochę błędów na samym początku.

Co ma Pan na myśli?

Po pierwsze – może za dużo zmian naraz. Po drugie – zmiany okazały się zbyt skomplikowane. Mamy informacje od wielu osób, że nie są w stanie w ogóle się w tych zmianach zorientować. To dotyczy także przedsiębiorców różnego szczebla. Księgowi siedzą od wielu dni nad tym, żeby te zmiany przeczytać, zrozumieć, a następnie wprowadzić życie. Były też pomyłki i luki, nieprecyzyjne określenia, które narobiły wiele szkód. Mam nadzieję, że to uda się naprawić. Z tego, co wiem, to w rządzie właściwie nieustannie trwa praca całych zespołów nad tym, żeby to wyprostować. Myślę, że to się uda, a kiedy już się uda, to wszyscy odczujemy, że jednak Polski Ład to program pozytywny i pożyteczny, a przede wszystkim sprawiedliwy, tzn. wyszliśmy z zaułka niesprawiedliwego podziału podatków, w którym tkwiliśmy przez dziesięciolecia. W Europie to już kompletny anachronizm.