Wymiana premiera i przedterminowe wybory w 2022 roku? Ryszard Terlecki odpowiada

Czy w 2022 roku będą przedterminowe wybory?

Uważam, że nie. Przedterminowe wybory to ostateczność, zarówno dla nas, jak i dla opozycji. Opozycja wcale nie chce przyspieszonych wyborów. Z różnymi sprawami przychodzą do mnie czy szefowie klubów parlamentarnych opozycji czy ich posłowie i wszyscy mówią, że wybory byłyby niekorzystne. Jest jasne, że wybory wygramy tzn. zdobędziemy najwięcej głosów. Ale gdyby nawet tak się złożyło, że wszystkie ugrupowania opozycyjne razem byłyby w stanie stworzyć większość sejmową, to nie byłyby w stanie rządzić. Opozycja ma tego świadomość. To prezent dla nas, że mamy taką opozycję, jaką mamy.

Daje Pan stuprocentową gwarancję, że przedterminowych wyborów nie będzie?

Na sto procent nie można tego zagwarantować. Różne rzeczy się mogą zdarzyć. Pamiętajmy też o sytuacji międzynarodowej, która jest niestabilna. Z rozmaitych informacji, które do nas docierają od sojuszników, czy od partnerów, wynika, że sytuacja jest groźna.