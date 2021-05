Polski Ład. Dziś PiS przedstawił swój nowy program. Zmiana w kwocie wolnej od podatku, wsparcie dla wielodzietnych rodzin

•10:52

Morawiecki: Pierwszy filar "Polskie Ładu" to służba zdrowia. Filar drug to bardziej sprawiedliwy system podkatkowy, gdzie 18 mln ludzi skorzysta na tym systemie. Filar trzeci to emerytura do 2,5 tys. złotych bez podatku. Punkt czwarty, bardzo ważny, to tematyka mieszkaniowa. To bolączka, z która nie poradziy sobie nowe rządy. Punkt piąty to wielki program inwestycyjny.