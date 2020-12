PO chce debaty o wotum nieufności wobec Kaczyńskiego. Czerwińska: „Niepoważny wniosek"

– To, co się dzieje na ulicach polskich miastach (...) skandaliczne zachowania policji, nieadekwatne do sytuacji. Bezpośrednio za tą całą sytuację odpowiada wicepremier Kaczyński. Chcemy umożliwić premierowi Morawieckiemu zdjęcie z niego odpowiedzialności, pozbycie się go z funkcji wicepremiera ds. bezpieczeństwa – mówił na briefingu prasowym w Sejmie poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Olszewski.