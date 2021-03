Plan na współpracę opozycji? Borys Budka: Da się utworzyć rząd techniczny, ale tylko na określonych zasadach

Na pytanie o potencjalną koalicję z Porozumieniem i samym Jarosławem Gowinem Borys budka odparł, że KO jest gotowa na wcześniejsze wybory i rząd techniczny . -Natomiast ten czas dla Jarosława Gowina też się kończy. Nie może być tak, że ktoś raz udaje, że jest z tymi, raz z tymi. Trzeba w polityce być jednak twardzielem - albo się jest w jakimś obozie, albo nie jest - dodał.

- Jarosław Gowin cofnął rekomendację dla trzech wiceministrów. I co? I nic. Nie może być tak, że ktoś sobie wymarzy, że trzy miesiące przed wyborami, jak Kaczyński go nie weźmie na listy, to powie - "to ja do was przechodzę, teraz jestem ten dobry”. To będzie za późno. Albo teraz zdecyduje się na to odejście, albo niestety będzie współodpowiedzialny za to wszystko, co będzie się w najbliższym czasie działo – zaznaczył polityk.