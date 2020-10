Plakaty na Strajk Kobiet do pobrania. Walka o prawa kobiet w oczach twórców. Plakaty protestacyjne tworzą nie tylko artyści

Obrazy mówiące więcej, niż 1000 słów - oto najmocniejsze grafiki, które powstały w odpowiedzi na falę protestów w całej Polsce. Jak artyści odnoszą się do Strajku Kobiet?

Wielu twórców udostępniło swoje dzieła do pobrania za darmo. Wśród nich są:

Szereg niezwykłych grafik udostępniło także Pogotowie Graficzne. Autorzy zachęcają, by wydrukować wybrany plakat i zabrać ze sobą na strajk.

Wulgaryzmy na grafikach i ustach protestujących

Wśród komentujących obecne wydarzenia pojawiają się głosy, że wulgaryzmy źle świadczą o protestujących. Co na ten temat sądzą twórcy? Z odpowiedzią przychodzi Magda Danaj, która w poście w mediach społecznościowych zaznaczyła, że wulgaryzmy to są słowa do używania.