Płacisz za niechciany kanał? To efekt nieuczciwej praktyki nadawców

Na rynku telewizyjnym coraz częściej dochodzi do wykorzystywania monopolistycznej pozycji przez nadawców a stosowanie nieuczciwych praktyk jest bardziej powszechne, niż mogłoby się to wydawać – taki wniosek nasuwa się z badań jakie przeprowadził Związek Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacji Mediakom, zrzeszający kilkudziesięciu lokalnych operatorów telewizji kablowej.

– Nadawcy już od kilku lat wykorzystują swoją silną pozycję, zmuszając operatorów do przyjęcia niekorzystnych zapisów i forsując rozwiązania, których akceptacja groziłaby ograniczeniem konkurencyjności i wzrostem cen usług. Nie mieliśmy jednak świadomości, że problem jest aż tak powszechny – przyznaje Krzysztof Kacprowicz z Mediakomu.

Powszechny problem

Jak wynika z analizy, tylko 7% respondentów badania nie dostrzega problemów w relacjach z nadawcami. Za to aż 70% badanych wielokrotnie spotkało się z wykorzystywaniem monopolistycznej pozycji przez nadawców a 23% co najmniej raz było świadkami takiej sytuacji. W sumie 93% badanych zwróciło uwagę na „brak standardów i nierówne traktowanie operatorów”. Dla 80% znaczącym utrudnieniem we współpracy jest ukierunkowanie nadawców na sprzedaż kanałów w pakietach, połowa zgłosiła niedogodności wynikające z konieczności prowadzenia rozliczeń w obcej walucie. 47% respondentów nie jest w stanie zaakceptować rozstrzygania ewentualnych sporów przez zagraniczne instytucje sądowe a 17% operatorów dostrzega problem w uiszczaniu opłat uzależnionych od ilości odbiorników a nie liczby abonentów.