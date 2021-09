PKN Orlen z kolejną stacją w Niemczech. "Zgodnie ze strategią ORLEN2030, koncentrujemy się na rozwoju naszej sieci za granicą"

- Zgodnie ze strategią ORLEN2030, koncentrujemy się na rozwoju naszej sieci za granicą. Udział stacji poza Polską do 2030 roku wzrośnie z 37 do 45 proc. Do tego czasu pod marką ORLEN będzie działać co najmniej 3,5 tys. stacji paliw- zapowiada Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.