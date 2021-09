PKN ORLEN będzie testować nowe katalizatory oparte o własne receptury. "Innowacyjność jest podstawą sukcesu w biznesie"

Opracowanie innowacyjnej, własnej receptury to efekt trzyletniej współpracy PKN ORLEN z naukowcami z Uniwersytetu Warszawskiego. Inwestycja wpisuje się w realizację Programu Rozwoju Petrochemii i Strategię ORLEN2030 zakładającą wzrost zaangażowania w badania, rozwój i innowacje. Instalacje bocznikowe umożliwią koncernowi efektywniejsze opracowywanie nowych technologii i produktów, budowanie własnego know-how oraz uzyskiwanie patentów dla nowatorskich rozwiązań.

- Innowacyjność jest podstawą sukcesu w biznesie, dlatego wzmacniamy go konsekwentnie inwestując w badania i rozwój. W ciągu 10 lat w Grupie ORLEN przeznaczymy na realizację projektów w tym obszarze do 3 procent całej puli inwestycyjnej, czyli co najmniej 3 mld zł. Ten cel jasno zdefiniowaliśmy w strategii ORLEN2030. Ważnym krokiem w jego realizacji było otwarcie w tym roku Centrum Badawczo-Rozwojowego w Płocku. Kolejnym jest uruchomienie pierwszej demonstracyjnej instalacji bocznikowej w Zakładzie PTA we Włocławku. Dzięki niej innowacyjne rozwiązania wprost z fazy naukowych doświadczeń będziemy testować w realnych warunkach przemysłowych przed pełnym wdrożeniem ich w zakładzie produkcyjnym – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.