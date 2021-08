Piotr Müller: Kristina Cimanouska jest pod opieką naszych służb konsularnych. Jej mąż dostał polską wizę humanitarną

- Kristina Cimanouska jest pod opieką naszych służb konsularnych. Ze względów bezpieczeństwa nie chcemy przekazywać obecnej lokalizacji, godziny i miejsca przylotu- poinformował podczas środowego briefingu prasowego Piotr Müller.

Przyznał, że w obiegu medialnym "pojawiają się różne informacje" na ten temat. - My tych doniesień siłą rzeczy nie chcemy komentować, bo nie chcemy ułatwiać działania służbom innych państw, które mogłyby chcieć w jakiś sposób negatywnie zadziałać w tym zakresie- stwierdził.

- Jesteśmy w stanie udzielić jej każdej pomocy, w tym wsparcia w jej karierze sportowej, oczywiście jeśli będzie z jej strony takie życzenie - zapowiedział.

Jednocześnie poinformował, że mąż Cimanouskiej otrzymał wizę humanitarną.

Nagła zmiana planów

Nie do Warszawy, ale do Wiednia odleciała najpierw w środę białoruska biegaczka Kryscina Cimanouska. W poniedziałek Białorusinka otrzymała w polskiej ambasadzie w Tokio wizę humanitarną i dzić miała przylecieć do Warszawy. Zmiana planów miała związek ze sprawami jej bezpieczeństwa.