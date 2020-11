Pierwszy przewoźnik lotniczy przygotowuje się już do globalnej dystrybucji szczepionki przeciwko Covid-19

Dr Jerzy Jaroszewicz: Potrzeba 3-miesięcznej praktyki, by ocenić skuteczność szczepionki

- Nawet po dopuszczeniu jakiejś szczepionki do obrotu mogą się pojawić działania niepożądane i może być dopuszczenie cofnięte. Liczę, że ta szczepionka Pfizera okaże się skuteczna, ale jej producenci muszą doprowadzić, by jej przechowywanie, a wcześniej transport, mógł się odbywać w temperaturze do minus 20 stopni C, bo takimi chłodziarkami dysponuje większość szpitali. Innym szczepionkom wystarczy temperatura od minus 2 do minus 4 stopni C - mówi dr Jerzy Jaroszewicz, szef Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego i Hepatologii Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu.