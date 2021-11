Pigułki na COVID-19? Są wyniki badań laboratoryjnych

Nowy lek o nazwie Paxlomid - stworzony przez amerykański koncern Pfizer - nie będzie chronić przed zakażeniem koronawirusem, ale ma pomagać w leczeniu osób, które będą przechodzić chorobę związaną z COVID-19. W pierwszej kolejności będą z niego mogli skorzystać najprawdopodobniej pacjenci w Stanach Zjednoczonych.

Według Pfizera tabletka może ograniczyć konieczność hospitalizacji oraz liczbę zgonów spowodowanych koronawirusem łącznie o 89 procent. Wcześniej zapowiedź wprowadzenia na rynek podobnego leku - Molnupiraviru - zgłosiło niemieckie przedsiębiorstwo farmaceutyczne Merck.

Jak poinformowano, w czasie badań wykonanych na grupie 775 pacjentów wykazano "przytłaczającą skuteczność" tabletki. W związku z tym Pfizer zdecydował o wstrzymaniu dalszego naboru osób do kolejnych badań i przyspieszeniu działań mających na celu zgłoszenie leku do autoryzacji przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA).

- Nie jestem w stanie opisać, jak bardzo to osiągnięcie zbliża nas do zwycięstwa nad pandemią - powiedział w rozmowie z amerykańską telewizją CNN Albert Bourla. - Oczywiście podstawowym środkiem przeciwdziałającym rozwojowi pandemii są szczepienia. Ale do szpitali na całym świecie wciąż trafia bardzo dużo osób, placówki medyczne są przepełnione. Tabletka przeciwko COVID-19 nie uchroni nikogo przed zakażeniem, ale pozwoli zmniejszyć liczbę hospitalizowanych - podkreślił prezes i dyrektor naczelny Pfizera.