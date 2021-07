Pierwsze sprzątanie Polskiego Ładu, czyli jak PiS chce poprawić ten program

Prawo i Sprawiedliwość stara się wrócić do programu Polski Ład - mimo, że za jego sprawą nie udało się uzyskać efektu nowego otwarcia w notowaniach rządu Mateusza Morawieckiego i Zjednoczonej Prawicy.

W ostatnią niedzielę Jarosław Kaczyński zapowiedział rozbudowę programu przez dodanie „Polskiego Ładu dla polskiej wsi”. Zarazem kierownictwo PiS wywiera na rząd presję, by naprawione - i to w możliwie szybkim tempie - zostały te obszary programu, które dość ponadpartyjnie zostały odebrane jako pobieżnie ukryta podwyżka obciążeń podatkowych klasy średniej, przy jednocześnie bardzo nisko ustawionym progu przynależności do tej grupy społecznej. Jest niemal pewne, że PiS będzie próbował możliwie szybko przejść do fazy uchwalania w Sejmie pierwszych ustaw związanych z Polskim Ładem - przede wszystkim po to, by w oczach własnego elektoratu dowieść, że partia nadal jest zdolna do forsowania swej woli i wewnątrz koalicji, i wewnątrz parlamentu. Na pierwszy ogień mogą tu pójść kwestie mieszkaniowe - bo akurat wokół nich wewnątrz Zjednoczonej Prawicy jest najmniej kontrowersji. W ten sposób ustawy o bonie mieszkaniowym i o budowie domów do 70 m kwadratowych bez pozwoleń miałyby stać się w oczach wyborców namacalnym dowodem, że PiS traktuje swe obietnice poważnie i forsuje ich wdrożenie w życie.