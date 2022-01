„Pierwsze bomby spadną na rurociągi”. Szatański plan Putina?

„Jesteśmy w stu procentach pewni, że Nord Stream 2 ma na celu wyłącznie wyeliminowanie Ukrainy z tranzytu gazu” – mówi niemieckiemu dziennikowi „Sueddeutsche Zeitung” szef Naftohazu Ukrainy, Jurij Witrenko, zaś jego słowa cytuje Deutsche Welle.

Rosja od dawna dąży do ominięcia Ukrainy w eksporcie gazu do Europy. Temu służą takie rurociągi jak TurkStream i Nord Stream, ale przysłowiowym gwoździem do trumny Kijowa ma być Nord Stream 2. Miał on powstać tuż przed wygaśnięciem poprzedniego kontraktu Gazpromu z Ukrainą na tranzyt gazu. Jednak sankcje amerykańskie opóźniły budowę i Moskwa musiała zawrzeć nową umowę z Kijowem, żeby wywiązać się z umów na dostawy do klientów europejskich. Podpisano kontrakt na kilka lat. Celem Moskwy jest wyeliminowanie tego tranzytu – mówi Witrenko. Jak Putin może to zrobić nie zrywając formalnie umowy? Zniszczyć ukraińskie gazociągi. W przypadku wojny „nie będzie już tranzytu przez Ukrainę” – ostrzega Witrenko. Jego zdaniem „pierwsze bomby spadną na rurociągi”.