Pfizer: mamy szczepionkę przeciwko COVID-19 dla dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Kiedy będzie dostępna?

Amerykański gigant farmaceutyczny Pfizer twierdzi, że jego szczepionka, którą opracowano przy współpracy z niemiecką BioNTech, jest bezpieczna i wytwarza silną odpowiedź immunologiczną u dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Wynika to z badań klinicznych.

Wiadomość ta powinna zainteresować szczególnie rodziców, którzy chcą jak najszybciej zaszczepić swoje dzieci, ponieważ rozpoczął się nowy rok szkolny w warunkach, w których dominuje Delta, najgroźniejszy wariant koronawirusa. Liczba zachorowań na Covid dzieci w Stanach Zjednoczonych wciąż pozostaje na niepokojąco wysokim poziomie.

Dane z badań klinicznych, które obejmowały ponad 2200 dzieci, zostaną przekazane amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) oraz innym organom nadzoru zdrowia „tak szybko, jak to możliwe”, podały firmy.

Dyrektor generalny Pfizera, Albert Bourla, powiedział niedawno, że jego firma może przesłać dane dotyczące dzieci w wieku od 5 do 11 lat do końca września miesiąca. Jeśli FDA przystąpi do sprawdzania tak szybko, jak w przypadku danych dla tej grupy wiekowej, dla dzieci w wieku od 12 do 15 lat, szczepionka może być dostępna przed Halloween.