Pfizer i Moderna najbliżej nowej szczepionki. Kiedy zapali się zielone światło dla szczepień najmłodszych dzieci?

Przedstawiciele amerykańskich władz medycznych oraz analitycy jednego z czołowych banków USA mówią, że takie preparaty mogą trafić do użytku pod koniec tego lub na początku przyszłego roku. Jest to o tyle ważne, że jak najszybsze osiągnięcie odporności populacyjnej przeciw koronawirusowi jest jednym z naczelnych celów administracji Joe Bidena i szefów innych państw. Zapowiedzi rozpoczęcia szczepień przeciwko koronawirusowi dzieci poniżej 12. roku życia jesienią wielu uznaje za zbyt optymistyczne.

Niedawno Anthony Fauci, główny doradca Białego Domu w sprawie pandemii, mówił w jednym z wywiadów, że jest spora szansa na to, by młodsze dzieci (poniżej 12 lat) dostały szczepionkę przed feriami zimowymi. Mniej pesymistyczni są analitycy z nowojorskiej giełdy i specjaliści Morgan Stanley. Oceniają, że firma Pfizer mogłaby jeszcze w tym miesiącu złożyć wniosek o rozpoczęcie szczepień dzieci w wieku od 5 do 11 lat w trybie awaryjnym, jednak uzyskanie na to zgody wymaga co najmniej kilku tygodni.