Papież Franciszek jedzie z wizytą do Iraku, gdzie szaleje pandemia, terroryzm i niepokoje społeczne

Rosną obawy przed zaplanowaną na piątek wizytą papieża Franciszka w Iraku. Kraj ten jest nie tylko dotknięty pandemią koronawirusa, ale szerzy się tam terroryzm, dochodzi do ataków rakietowych, co rodzi pytania o bezpieczeństwo papieża.

Obawy wyraził między innymi emerytowany papież Benedykt XVI. Ostrzegł on, że podróż Franciszka jest „niebezpieczna”. Myślę, że to bardzo ważna podróż - mówił w rozmowie z Corriere della Sera 93-letni dostojnik. Niestety przychodzi ona w bardzo trudnym momencie, co sprawia, że jest niebezpieczna: ze względów zagrożenia terrorem, jak i koronawirusa. Będę towarzyszyć Franciszkowi w moich modlitwach.

84-letni Franciszek jest pierwszym papieżem, który odwiedza Irak. Odkąd ogłoszono plany wizyty w grudniu, Watykan zastrzegł sobie prawo do jej przełożenia w ostatniej chwili.

Od listopada 2019 roku Franciszek, kiedy odwiedził Tajlandię i Japonię nie opuszczał Watykanu. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, wyruszy 5 marca z czterodniową wizytą do Iraku. Resort zdrowia Iraku twierdzi, że nowa fala pandemii napędzana piątkowymi modlitwami i odwiedzinami sanktuariów oraz tłumami na rynkach, w restauracjach, centrach handlowych i parkach, może zagrozić wizycie w sytuacji, kiedy powitania z uściskiem dłoni i pocałunkami są w tym kraju normą.