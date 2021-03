Papież Franciszek w szczerym do bólu wywiadzie powiedział, że umrze w Rzymie i nie wróci do rodzinnej Argentyny

- Wyobraź sobie, jak to było, gdy ktoś ukrył się w samochodzie - przykrytym tylko kocem - i przechodził przez trzy wojskowe punkty kontrolne... Napięcie, które to wywołało, było przeogromne. Miałem do czynienia z sytuacjami, z którymi nie wiedziałem, jak sobie radzić - powiedział ze szczerością papież.

- Nie, nie tęsknię. Mieszkałem tam 76 lat. Bolą mnie ogromne problemy mojego kraju - powiedział, co było wyraźną aluzją do kryzysu gospodarczego, który wstrząsnął tym ogromnym krajem Ameryki Południowej.

Papież zabiera głos w ważnych sprawach, które nurtują dziś ludzkość. Nie zabrakło jego słów odnoszących się do pandemii koronawirusa, gdy apelował do bogatych krajów, aby porzuciły egoistyczne postawy i pomagały w tym trudnym okresie biedniejszym. Mówił również o szczepieniach, które określił moralnym obowiązkiem. Zachęca ludzi do szczepień, bo w tej chwili to jedyna szansa na powrót do normalności. Sam Franciszek został już zaszczepiony przeciwko Covid-19.