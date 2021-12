Ostatnie tweety z 9.12.2021 Komisji Europejskiej. Co nowego w Unii?

9.12.2021 na profilu Komisji Europejskiej pojawił się tweet: ""Jesteśmy razem z Litwą, Łotwą i Polską. I będziemy w dalszym ciągu przeciwstawiać się tym, którzy instrumentalizują ludzi, ich nadzieje i życie" - powiedziała Przewodnicząca KE @vonderleyen podczas konferencji ambasadorów UE.Całe przemówienie → . ".

Śledzimy twitterowe konto Komisji Europejskiej, by być na bieżąco z najważniejszymi informacjami dotyczącymi Unii Europejskiej. Znajdziesz tu sprawozdania z raportów przygotowanych na zlecenie europejskich instytucji, informacje o najnowszych zmianach wewnątrz wspólnoty, o tym, jak bezpiecznie przemieszczać się po Unii, zapowiedzi konkursów unijnych i wiele innych ciekawych i ważnych informacji. Wiadomości Komisji Europejskiej z 9.12.2021

"Jesteśmy razem z Litwą, Łotwą i Polską. I będziemy w dalszym ciągu przeciwstawiać się tym, którzy instrumentalizują ludzi, ich nadzieje i życie" - powiedziała Przewodnicząca KE @vonderleyen podczas konferencji ambasadorów UE. Całe przemówienie → https://t.co/MM0Qii8Pbt https://t.co/euQR3ifnQz

RT @vonderleyen: The world of work is changing fast. Together with securing the green and digital transition, we want to preserve our soci…

RT @EUinWroclaw: - Szczegółowo przyglądam się sytuacji praw osób LGBTQ w Polsce - powiedziała komisarz @helenadalli na zakończenie dzisiejs…

Parlament Europejski i państwa członkowskie przyjęły porozumienie ws. rozporządzenia dot. roamingu. Przedłuża ono do 2032 r. istniejący system, dzięki któremu obywatele UE nie muszą ponosić dodatkowych opłat za połączenia podczas podróży po UE oraz przynosi nowe korzyści. ⤵️

Pakiet #FitFor55 ma umocnić pozycję UE jako lidera w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym, wyznaczając nowe cele. Proces legislacyjny potrwa do 2023 r., a nowe wytyczne mogą zacząć obowiązywać najwcześniej w 2024 r. Przeczytaj o nim więcej na @DGPrawna. https://t.co/JScC2DmBtE

RT @vonderleyen: Democracy has the power to quickly spread. But its erosion can happen just as fast.

Democracy is freedom. We need to st…

Dziś mija 66 lat odkąd Rada Europy oficjalnie przyjęła projekt flagi Unii Europejskiej! 🇪🇺 W 1983 r. Parlament Europejski zadecydował, że będzie ona również oficjalną flagą Unii Europejskiej.

W 1985 r. przywódcy państw członkowskich opowiedzieli się za jej zatwierdzeniem.

RT @vonderleyen: Democracy is Europe's most powerful diplomatic tool. It is essential to our security, the stability in our region, and t…

RT @jwojc: 6 grudnia w Dzienniku Urzędowym UE zostały ogłoszone 3 rozporządzenia stanowiące fundament prawny największej od 30 lat reformy…

Dziś przyjęto porozumienie ws. unowocześnienia przepisów dotyczących stawek VAT. Państwa członkowskie UE będą mogły zwolnić z podatku #VAT niektóre towary i usługi, które uznano za zaspokajające podstawowe potrzeby.

Szczegóły 👉 https://t.co/XeogUHpbdb https://t.co/hLKpUp9pRk

Z badania #Eurobarometr wynika, że 81% obywateli UE uważa, że do 2030 r. narzędzia cyfrowe i internet będą odgrywały ważną rolę w ich życiu. Większość, chce by UE określiła i promowała europejskie prawa i zasady w celu zagwarantowania pomyślnego przebiegu transformacji cyfrowej.

@RadioWarszawa @Tysol Nie zabraniamy i nie zniechęcamy do używania słowa "Boże Narodzenie". Obchodzenie Bożego Narodzenia to część naszego bogatego europejskiego dziedzictwa. Zachęcamy do przeczytania oświadczenia komisarz @helenadalli. https://t.co/SMpI3d69XA

🇮🇪🇪🇺 Negatywne skutki Brexitu odczuwają przede wszystkim mieszkańcy Irlandii. KE podjęła dziś decyzję o przyznaniu Irlandii środków z rezerwy na dostosowanie do #Brexit na kwotę 920,4 mln euro. To pierwsze państwo UE, które otrzyma zaliczkę. Szczegóły 👉 https://t.co/07ROm4frLL https://t.co/SIeTnaLF2H

Dziś o 18:00 zapraszamy wraz z @FundacjaISS na trzecią debatę z cyklu Europa dla Młodych. Porozmawiamy o wyzwaniach stojących przed polskim systemem ochrony zdrowia w kontekście możliwego procesu częściowego uwspólnotowienia polityki zdrowotnej. Live 👉 https://t.co/AW7KbTH36Q https://t.co/2TmBMj9gzd

RT @EUinWroclaw: Czy pandemia wpłynęła na wzrost przemocy domowej? O tym porozmawiamy dziś o godz. 15:00 podczas "Z Widokiem na przemoc dom…