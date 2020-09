Oryginał tzw. Układu Warszawskiego przekazany do Archiwum Akt Nowych. MSZ: "To symboliczny moment"

Oryginalny dokument został podpisany 14 maja 1955 roku w Warszawie. Oznaczał on zawarcie układu "o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej" między Ludową Republiką Albanii, Ludową Republiką Bułgarii, Węgierską Republiką Ludową, Niemiecką Republiką Demokratyczną, Polską Rzeczpospolitą Ludową, Rumuńską Republiką Ludową, Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich i Republiką Czechosłowacką.

Oryginał tzw. Układu Warszawskiego przekazany do Archiwum Ak...

- To traktat, który uzależniał Polską Rzeczpospolitą Ludową od Związku Radzieckiego, a także inne państwa, które padły jego ofiarą. Oryginał nie będzie nam już potrzebny do prac, rozmów, czy kontaktów dwu- lub wielostronnych. - wyjaśniał sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Piotr Wawrzyk. - Ten dokument jest dla nas o tyle istotny, że w tym momencie staje się on jedynie dokumentem historycznym - podkreślił.

W ramach tzw. Układu Warszawskiego przeprowadzono m.in. operację wojskową w Czechosłowacji. 21 sierpnia 1968 roku wojska pięciu państw Układu (poza Albanią, która zawiesiła współpracę w 1961 roku oraz Rumunią, która odmówiła swojego udziału) przeprowadziły zbrojną interwencję podczas Praskiej Wiosny.