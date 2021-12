Chcesz nauczyć dziecko czytać? Metoda bostońska daje niesamowite efekty. Oto skuteczny i sprawdzony sposób na naukę czytania u dzieci Magdalena Konczal

Metoda bostońska – na czym polega i jak ją stosować? Wystarczy 20 minut dziennie i dobra lektura unsplash/ Johny McClung

Metoda bostońska to sprawdzony sposób na naukę czytania wśród dzieci. Rodzice wiedzą, że dla najmłodszych czytanie może stanowić nie lada wyzwanie. Jednak okazuje się, ze wystarczy dać im ciekawą książkę i zachęcić do codziennej lektury. 20 minut dziennie w zupełnośći powinno wystarczyć. Oto prosty i sprawdzony sposób, by dziecko nauczyło się czytać. Metodę bostońską można śmiało wdrażać zarówno w szkole, jak i w domu. Wyjaśniamy, w czym tkwi jej fenomen.