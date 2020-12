Orgia w Brukseli: Szczegóły sex party z udziałem europosła. "Jozsef Szajer nie był zaproszony"

Goście mieli mieć około 20-30 lat, jednak większość przyprowadziła ze sobą także swoich znajomych różnych narodowości, wśród których znalazł się 59-letni József Szájer. Gospodarz imprezy utrzymuje, że nie znał go wcześniej oraz nie wiedział, że pełni on funkcję europosła. Łącznie w lokalu miało przebywać 25 mężczyzn.

Około godziny 22.30 do mieszkania dostała się policja zaalarmowana przez sąsiadów zaniepokojonych odgłosami świadczącymi o odbywającym się w mieszkaniu nielegalnym zgromadzeniu. Według relacji Davida Manzheley'a, funkcjonariusze nie chcieli słuchać tłumaczeń uczestników.

O dalszym ciągu wydarzeń poinformowała we wtorek po południu brukselska prokuratura. József Szájer jako jedyny z uczestników usiłował zbiec z miejsca zdarzenia. W tym celu zszedł po rynnie z wysokości pierwszego piętra na ulicę kalecząc sobie przy tym ręce oraz usta. Ucieczka nie powiodła się ponieważ polityk został rozpoznany przez jednego z przechodniów.

W plecaku Węgra policja znalazła środki odurzające. Jak przyznał w późniejszym oświadczeniu sam Szájer, była to tabletka extasy, ale on sam zadeklarował, że nie wie, w jaki sposób się tam znalazła. Europoseł wyraził gotowość do poddania się testowi na obecność narkotyków, jednak funkcjonariusze nie zdecydowali się na jego przeprowadzenie.

Ponieważ József Szájer nie miał przy sobie żadnych dokumentów, został przewieziony do miejsca zamieszkania, gdzie okazał policjantom paszport dyplomatyczny.