Orgia w budynku w centrum Brukseli. Wśród ukaranych jest Jozsef Szajer, europoseł węgierskiej partii rządzącej Fidesz

Kraków. Rzucił odpalone race w kierunku policjanta. Prokuratura prowadzi śledztwo

Krakowska prokuratura prowadzi śledztwo przeciwko Mikołajowi S. 23-latek jest podejrzany o napaść na policjanta, który pilnował bezpieczeństwa manifestujących w ramach Strajku Kobiet. Mężczyzna miał rzucić w kierunku funkcjonariusza dwie odpalone race. Został zatrzymany, co oburzyło protestujących przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zaostrzenia przepisów aborcyjnych. Tego samego dnia tłum ludzi przyszedł pod komisariat, gdzie Mikołaj S. został przewieziony. Musiał do nich wyjść policyjny negocjator. Na szczęście nie doszło do żadnych groźnych sytuacji.