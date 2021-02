Opinie o wizycie szefa unijnej dyplomacji w Moskwie: Ośmieszył wspólnotę, dał się ograć Ławrowowi, pora na dymisję

Wielu polityków nie zostawiło suchej nitki na szefie dyplomacji UE po jego wizycie w Moskwie. Do odwołania wyprawy nawoływało kilka państw UE, obawiając się, że Kreml zmanipuluje ją na swoją korzyść. Były premier Belgii Guy Verhofstadt, wraz z zachodnimi dyplomatami, twierdzą, że ich obawy spełniły się podczas konferencji piątkowej prasowej Josepa Borrella z Siergiejem Ławrowem, którą poprzedziła decyzja Kremla o wydaleniu trzech dyplomatów - z Niemiec, Polski i Szwecji - za rzekomy udział w nielegalnych wiecach poparcia dla Aleksieja Nawalnego, co miało upokorzyć Borrella.

Przed konferencją Borrell, ostrzegł Rosję, że traktowanie Nawalnego sprowadziło stosunki Bruksela-Moskwa do „niskiego poziomu” i powtórzył żądania o jego uwolnienie. Borrelj ten przekaż złagodził, mówiąc Ławrowowi, że żadne państwo Unii nie zaproponowało dodatkowych sankcji wobec Rosji, co nie do końca było prawdą..

Borrell powinien powiedzieć, że on i UE postrzegają ataki na Nawalnego i tłumienie protestów jako część wysiłków Kremla, by uciszyć demokratyczne głosy za pomocą ostrych przepisów - napisał Philippe Dam, dyrektor ds. rzecznictwa UE w Human Rights Watch.

Borrell nie zareagował, gdy Ławrow nazwał Unię „nierzetelnym partnerem” i oskarżył europejskich przywódców o kłamstwo na temat próby otrucia Nawalnego przez agentów Rosji. To przerażające - napisał Verhofstadt. Nie tylko to, że Rosja robi z UE głupka, ale że pozwoliliśmy jej na to. Borrell nie powinien jechać do Moskwy bez przesłania o sile UE i mandatu na sankcje w celu jej wsparcia Verhofstadt.

Borrell musi pomyśleć o dymisji - napisała Rasa Juknevičienė, europosłanka z Litwy, potępiając wydźwięk przesłania Borrella, że ​​UE i Rosja „mogą współpracować pomimo nieporozumień”.

Borrell zhańbił się niezdarną wizytą w Moskwie - napisał były brytyjski dyplomata David Clark. UE mówi o osiągnięciu „ strategicznej autonomii ”, ale najpierw musi osiągnąć strategiczną dojrzałość” - dodał Clark. Pozostaje beznadziejnie słaba i naiwna w stosunkach z [prezydentem Rosji Władimirem] Putinem.

Unia i Rosja są tak daleko od siebie jak zawsze - napisał Dmitri Trenin, szef think tanku Carnegie Moscow Centre. Sankcje UE nie działają, jej krytyka jest odrzucana ... przestrzeń istnieje tylko dla transakcji, opartych na interesach. Potrzeba: fundamentalna ponowna ocena”.