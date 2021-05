Od soboty możemy korzystać z ogródków przy restauracjach. Jednak sytuacja branży jest dramatyczna. "Nawet ćwierć miliona ludzi bez pracy"

- Liczne lockdowny to straty restauratorów liczone w miliardach złotych i możliwe, że nawet ćwierć miliona ludzi bez pracy. Mocno pogłębiające się problemy finansowe branży gastronomicznej pokazują, że to naprawdę ostatni dzwonek na restart. Zaległości zaczęły przyrastać na coraz większą skalę, tylko w marcu podwyższyły się o 13 mln zł, to dwa razy bardziej niż w poprzednich miesiącach, które też upłynęły w cieniu pandemii- komentuje Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor.