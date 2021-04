Od maja nowe etykiety w UE ułatwiające porównywanie opon – w opracowaniu pomogła firma Nokian Tyres

Etykiety opon zostaną zmodernizowane w całej Unii Europejskiej. Nowe etykiety są wymagane w przypadku opon wyprodukowanych po kwietniu 2021 r., dlatego zaczną się pojawiać stopniowo na oponach trafiających do sprzedaży. Opony całoroczne, letnie i zimowe bez kolców sprzedawane w Unii Europejskiej zostały po raz pierwszy opatrzone etykietami UE w 2012 roku. Etykiety były dotychczas wymagane w przypadku opon do samochodów osobowych, SUV-ów oraz samochodów dostawczych i musiały zawierać informacje o oporze toczenia, przyczepności na mokrej nawierzchni, a także zewnętrznym hałasie toczenia.

Europa będzie pierwszym regionem na świecie stosującym piktogram przyczepności opon na lodzie. Ponadto opony będą mieć symbol przyczepności na śniegu oraz kod QR prowadzący do europejskiej bazy danych. Zmiana wejdzie w życie od 1 maja. Nowe etykiety mają pomagać kupującym w porównywaniu opon oraz skłaniać do zakupu bezpieczniejszych i bardziej ekologicznych produktów. Jako pionier w segmencie opon zimowych Nokian Tyres od dawna uczestniczy w opracowywaniu tych etykiet.

Teraz etykiety się zmieniają, a informacje muszą też obejmować przyczepność na śniegu i lodzie. Ponadto zaktualizowana została dotychczasowa skala, a do etykiety dodano kod QR. Wymaganie to nie dotyczy opon zimowych z kolcami.

„W praktyce przyczepność na mokrej nawierzchni jest przeciwieństwem przyczepności na lodzie — zwiększenie jednej z tych właściwości zazwyczaj powoduje zmniejszenie drugiej. W oponach zaprojektowanych do użytku w Europie Środkowej podkreśla się cechy wymagane na niezanieczyszczonych lodem czy śniegiem drogach, podczas gdy piktogram przyczepności na lodzie wskazuje, że opona rzeczywiście sprawdza się i pozostaje bezpieczna w trudnych skandynawskich warunkach zimowych. Nie zalecamy stosowania opon przeznaczonych na region Europy Środkowej w warunkach, do których nie zostały one zaprojektowane” — mówi menedżer ds. obsługi technicznej klientów Nokian Tyres Matti Morri.