O. prof. Kijas OFMConv: Kardynał Wyszyński to patron sytuacji beznadziejnych

Czytałam, że to Ojciec jest tą osobą, która doprowadziła proces beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego do końca.

Tak nie jest! Ten proces prowadziło przede wszystkim samo życie, a raczej sam kardynał Wyszyński swoim dobrym życiem. Ponadto w proces było zaangażowanych wiele osób. Nie sposób wymienić wszystkich, ale było ich sporo.

Jaka była rola Ojca? Co należało do Ojca obowiązków?

Byłem pracownikiem Kongregacji do spraw Kanonizacyjnych w funkcji relatora. Mówiąc krótko, byłem w jakimś sensie promotorem całej rozprawy, czyli kimś, kto przy współpracy innych musiał dokonać résumé wszystkich dokumentów zebranych na temat Sługi Bożego: świadectw i zeznań procesowych, relacji teologów oraz historyków, by móc stworzyć z tego pewien rodzaj jednej pozycji, składającej się z kilku tomów. Następnie była ona analizowana przez historyków, teologów, kardynałów i którą w ostateczności prefekt relacjonował papieżowi, a papież podpisał zezwolenie na opublikowanie dekretu o heroiczności życia Wyszyńskiego. Byłem więc niejako opiekunem całej tej rozprawy. Z drugiej strony był postulator i jego współpracownicy; postulator postulował, aby ten proces mógł postępować do przodu.