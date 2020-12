Nowe obostrzenia po świętach: Stoki narciarskie do zamknięcia i zalecenia na Sylwestra? Dziś konferencja ministra zdrowia

Restrykcje dotyczyć maja także hoteli. Już pod koniec roku miałyby być one dostępne tylko dla przedstawicieli służby zdrowia, np. lekarzy skierowanych do pracy w szpitalach tymczasowych.

Horban: Stoki to nie mają być miejsca pogrzebowe

Główny doradca premiera ds. walki z pandemią Covid-19 prof. Andrzej Horban zaznaczył w rozmowie z TVN24, że rząd chce „uniknąć tłoku na stokach w miejscowościach, które są uważane za miejsce wypoczynku zimowego”. - Chodzi nam o to, żeby to było zdecydowanie miejsce wypoczynku zimowego, a nie miejsce powodujące wzrost zakażeń i wzrost zgonów w konsekwencji. To nie mają być miejsca pogrzebowe – mówił. - W związku z tym wszystkie nasze pomysły pt. jedziemy służbowo do hotelu i udajemy że narty są do nas przyklejone zupełnie przypadkiem, a w barze siedzimy, bo się chłodzimy, po prostu to jest zgroza, więc tutaj zwrócone uwagi ludziom, że jednak może tego nie róbmy – dodał.