Minister zdrowia: Widmo trzeciej fali koronawirusa jest bardzo realne. Obostrzenia przedłużone do 17 stycznia

- Będę rekomendował przedłużenie tych obostrzeń, z którymi mamy do czynienia, a szczególnie tych obostrzeń, dotyczących okresu feryjnego. Tak żebyśmy na ferie rzeczywiście zostali w domu i spędzili je bezpiecznie. Po to właśnie, żeby uniknąć trzeciej fali, bo jeżeli ta fala rozpoczęłaby się z tego poziomu, który teraz notujemy, a jak patrzymy sobie, co się dzieje z liczbą zakażeń tydzień do tygodnia, to widać, że to tempo malenia już nie jest takie duże, jak w dużej części listopada, dlatego będę rekomendował co najmniej przedłużenie tych obostrzeń do 17 stycznia - powiedział minister zdrowia na briefingu po spotkaniu w BBN.