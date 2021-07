Niemcy: Wybuch i pożar w zakładach chemicznych w Leverskusen. Są poszkodowani. IMGW: "Smuga zanieczyszczeń dotrze do granic Polski" Kazimierz Sikorski

DPA/Associated Press/East News

Nad Leverkusen w Niemczech unosiła się we wtorek gigantyczna chmura dymu. To efekt wybuchu oraz pożaru w miejscowych zakładach chemicznych. Zginęła jedna osoba, cztery uznaje się za zaginione. Jak podał IMGW, rozproszona smuga zanieczyszczeń dotrze do granic Polski.