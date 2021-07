Niemcy planują obowiązkowe testy na obecność koronawirusa dla wszystkich wjeżdżających do kraju.

Niemiecki minister zdrowia Jens Spahn planuje obowiązkowe testy na obecność koronawirusa dla podróżnych wjeżdżających do kraju, niezależnie od tego, skąd podróżują, poinformowała Funke Media Group. Ten ruch został już przez wielu skrytykowany.

Zgodnie z tym planem, do którego dotarli dziennikarze, ministerstwo zdrowia dąży do jak najszybszego rozszerzenia wymagań testowych przy wjeździe do Niemiec. Celem jest ograniczenie niedawnego gwałtownego wzrostu liczby zakażeń koronawirusem, przede wszystkim bardzo zaraźliwym wariantem Delta.

Obecnie pasażerowie linii lotniczych i osoby przybywający do Niemiec z obszarów wysokiego ryzyka zakażeń są zobowiązani do przedstawienia negatywnego wyniku testu na obecność Covid-19 lub dowodu, że zostali w pełni zaszczepieni lub wyzdrowieli z choroby.

Nowe przepisy wprowadziłyby ogólny wymóg, nie ograniczają-cy się tylko do obszarów wysokiego ryzyka zakażeń lub nie-których rodzajów transportu, stwierdza ministerialna pro-pozycja. Nie jest jednak jasne, czy zmiana dotyczyłaby osób w pełni zaszczepionych.